Il Psv è ai dettagli per Flamingo, il difensore-bomber bocciato dalla Serie A

In pieno calciomercato, dall'Olanda arriva un paradosso che coinvolge anche la Serie A: dopo più di 30 partite in Eredivisie,per il difensore classe 2001 specialista nel tirare i calci di rigore. Già, i campioni d'Olanda sono andati su un giocatore che non ha mai debuttato nel nostro campionato, nonostante fosse da anni di proprietà di un club.- Il Psv sta chiudendo l'affare per circa 6 milioni di euro, si stanno discutendo gli ultimi dettagli legati ai bonus ma l'operazione dovrebbe chiudersi in questi giorni:, non un grande ostacolo per la chiusura della trattativa. Così il Sassuolo ha perso definitivamente il controllo di un giocatore che in più occasione avrebbe potuto fare comodo ai neroverdi in Serie A.

- Flamingo è un centrale duttile che può giocare anche da mediano, in quel ruolo ha giocato sia contro il Feyenoord che con l'Ajax, con tanto di gol nella seconda partita grazie a un sinistro al volo dal limite dell'area.; un difensore bomber che si poteva prendere a pochi milioni, un giovane da far crescere con continuità ed esperienza. Una di quelle occasioni per le quali, poi, si rischia di mangiarsi le mani.