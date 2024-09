Getty Images

Congratulations on another Major achievement You’re the best, @janniksin! https://t.co/uoa9krMrjc — AC Milan (@acmilan) September 8, 2024

Grande vittoria per Jannik, che trionfa in finale contro il padrone di casa Fritz nella finale di New York e si aggiudicail secondo trofeo Slam della sua stagione dopo gli Australian Open.Inevitabili i complimenti della sua squadra del cuore, il, che ha dedicato un post al tennista, tifosissimo rossonero, su X: "Congratulazioni per un altro importante traguardo! Sei il migliore, Jannik!".