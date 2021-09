E dunque:Ci è venuto in mente questo flashche ieri sera, subito dopo la sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna ripeteva ai cronisti: "La squadra non è in difficoltà, ma ora servono punti".Invece è arrivata la terza sconfitta in tre giornate. Il calcio è una favola che ognuno di noi - nessuno escluso - racconta a proprio piacimento e c'è sempre un lieto fine. MaChissà. Tre partite non devono e non possono decretare il fallimento di un allenatore, ma possono essere l'indizio di una pericolosa china. A questo deve aver pensato il presidente del Verona,Forse Setti, che da fine dicembre 2020 a fine febbraio 2021 mise insieme una striscia horror: 7 sconfitte consecutive, un pareggio e altre 3 sconfitte per un totale di 10 sconfitte in 11 giornate, prima che Giulini decidesse che forse valeva la pena chiamare Semplici e provare seriamente a salvarsi (come infatti è accaduto).vincendo due partite e perdendone sei.Per ultimo se n'è andato Zaccagni, passato alla Lazio sull'altare del bilancio. E in estate erano stati ceduti Silvestri, Lovato e Dimarco. Gli arrivi di Hongla, Montipò, Simeone e Caprari non hanno pareggiato la diseguaglianza tecnica di un calciomercato che ha abbassato la qualità media della squadra.Ciò non toglie cheDi Francesco è giovane, ha appena compiuto 52 anni, avrà tempo di riflettere sui reali motivi dell'esonero e prenderà un’altra rincorsa, su questo non ci sono dubbi. Ma, sfiorando così il passaggio alla finale di Champions (all'andata era finita 5-2 per gli inglesi). Nel turno precedente, ai quarti, aveva eliminato il Barcellona, con quella che rimane la sua partita perfetta: 3-0 a Messi e compagni, ribaltato il 4-2 subito al Nou Camp, motivatissimo delirio all'Olimpico.Capita a tutti - in ogni ambito lavorativo - di attraversare momenti cupi, ingolfati da una cattiva stella. Poi passa, quasi sempre.. Di fenomeni veri, in panchina, in giro ce ne sono un paio, c'è una consistente pattuglia di bravi allenatori, un gruppone che si arrangia e qualche sopravvalutato.Setti - banalmente - non aveva più fiducia in lui. Il recente passato è una zavorra difficile da sopportare. L'ultima partita vinta in Serie A dall'allenatore abruzzese risale al 7 novembre 2020: Cagliari-Sampdoria 2-0. 310 giorni senza lo straccio di una vittoria sono un tempo lunghissimo. Da allora Di Francesco è dato in panchina altre venti volte, 17 col Cagliari e 3 col Verona, senza mai vincere, anzi, perdendo 15 volte. Un po’ troppo, da qualsiasi parte si vuole considerare la questione: è un dato oggettivo che fotografa il grande momento di crisi di un allenatore che ha perso le coordinate del proprio viaggiare.