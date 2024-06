Il valzer delle panchine: Vanoli-Torino, ultimo step per la firma. Zanetti per il Verona, Italiano riflette sul Bologna

Getty Images

Quella che sta per iniziare verrà ricordata come l’estate dei cambi in panchina in serie A: ben 8 squadre di serie A hanno già deciso di cambiare in attesa di capire cosa deciderà Tudor con la Lazio. Conte al Napoli è stato sicuramente il colpo più entusiasmante, Fonseca al Milan quello più divisivo. Thiago Motta ha lasciato il Bologna ma non è scontato che al suo posto arrivi Italiano: l’ex tecnico della Fiorentina si è preso qualche giorno per riflettere sulla proposta del club emiliano.



UN MILIONE PER VANOLI- Come anticipato dalla nostra redazione, Cairo ha scelto da tempo Vanoli per il suo Torino. Nelle prossime ore, sottolinea Sky, il tecnico incontrerà il Venezia per provare a trattare sulla clausola da 1 milione attivatasi con la promozione in serie A del club veneto.

Il direttore sportivo delSogliano ha individuato in: l’ex Empoli è in pole per il post-Baroni. Quest’ultimo è una opzione calda per il Monza con Galliani che dovrà sciogliere i dubbi a stretto giro di posta perché la candidatura di Nesta stuzzica parecchio. Un valzer delle panchine che rischia di scombussolare gli equilibri della serie A.