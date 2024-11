In Copertina: Pohjanpalo e la doppietta che può svoltare la stagione del Venezia. Con lui la salvezza è possibile

Da quando le gare disono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, leassegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match. In maniera un po' nostalgica, però, l'idea di dedicare una "" ascegliendo tra i tanti che calcano i campi dellapunta a porre un accento più marcato sul protagonista di giornata.Se la tua squadra èe tu al minuto 86 hai ladi trasformare un, il secondo della tua partita, lasciando immobile il portiere, la tua non può essere considerata semplicementeE così, quella di, risulta probabilmentedue rigori trasformati, uno procurato nel momento più buio della partita ed anche tanta generosità al servizio della squadra, fino al fischio finale. Una copertina ampiamente

Quando poco più di due anni fa il, appenadopo una stagione da dimenticare, annunciò l'ingaggio dell'allora quasiattaccante finlandese, la notizia fece parecchio scalpore: Pohjanpalo era infatti reduce da un'ottima stagione ine sembrava pronto per giocarsi le sue chance al. Invece, un ambizioso Venezia, decise di puntare su di lui venendo subito ricambiato conPohjanpalo è un, uno che raramente sbaglia e, soprattutto, un attaccante capace di procurarsi tantissime occasioni da goal, dettaglio non da poco per chi non milita in una big. E così, anche in Serie A, il finlandese ha iniziato acon goal che iniziano ad essere pesanti.

E se è vero che nella Serie A di oggi avere un centravanti in grado di andare inpuò essere sufficiente - o quasi - per raggiungere la, il Venezia ha avuto l'ennesima conferma di averne uno nel proprio roster. E la doppietta realizzata da Pohjanpalo contropuò rappresentare un vero e proprioper la stagione degli arancioneroverdi che, nella loro ultima stagione in Serie A, pagarono proprio lo scotto di non avere a disposizione unin grado di garantire goal con continuità.