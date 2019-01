"In pochi potevano immaginare un impatto così immediato": Felipe Anderson viene celebrato in Inghilterra. A parlarne è il sito di Sky Sports, che sottolinea che WhoScored.com abbia votato con 7.33 i suoi mesi inglesi. 41 passaggi-chiave, più di qualsiasi altro giocatore al West Ham, 41 dribbling riusciti, 52 scivolate.



EX LAZIO AL TOP - L'ex Lazio ha conquistato tutti in Premier League per la sua classe e le sue movenze. Alcune delle quali sono diventate virali: su Twitter spopola il video in cui, prima di partire in accelerazione e inanellare una serie di dribbling, si sistema i guanti. In pochi pensavano che l'investimento-record fatto per lui potesse avere un tale impatto sulla Premier: ora in Inghilterra lo celebrano.