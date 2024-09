Infortunio Barella, chi gioca al suo posto nell'Inter

AFP via Getty Images

Come se non bastasse il ko nel derby contro il Milan, nell'ultimo turno di campionato. Il centrocampista classe '96 è stato sostituito a un quarto d'ora dalla fine nella gara contro i rossoneri a causa di un problema muscolare, gli esami svolti successivamente hanno evidenziato una una distrazione al retto femorale della coscia destra che costringono così Simone Inzaghi a dover rinunciare a uno dei giocatori più importanti della squadra.

- L'allenatore nerazzurro così dovrà valutare come sostituire Barella, già a partire dalla prossima partita dell'Inter in programma sabato alle 15 in trasferta contro l'Udinese.: già l'anno scorso l'ex Sassuolo era considerato l'alternativa a Barella e anche in questa stagione, probabilmente, sarà lui a prendere il posto del compagno.- Nelle scorse settimane si è parlato molto della gestione di Frattesi, decisivo in Nazionale con Spalletti e spesso in panchina nell'Inter di Inzaghi.per mettersi in vetrina e dimostrare le sue qualità. In estate si era parlato di una possibile cessioni, solo voci di mercato senza offerte concrete sul tavolo dell'Inter. I nerazzurri credono nel ragazzo, ora è arrivato il suo momento.