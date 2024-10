Infortunio Bremer, chi può giocare al suo posto nella Juventus

Getty Images

Brutte notizie per, che il giorno dopo la vittoria della Juventus in Champions League contro il Lipsia ha svolto gli esami al J Medical in seguito a un problema a ginocchio sinistro rimediato nei primi minuti della partita. I test hanno evidenziato una. I tempi di recupero previsti sono di circa 7/8 mesi, ora Thiago Motta dovrà trovare una nuova soluzione al centro della difesa.- Per sostituire Bremer l'allenatore bianconero potrebbe schierare la Juventus come fatto contro il Lipsia dopo il ko del brasiliano:al centro, cona destra esull'altra fascia. L'altra soluzione può essere quella dell'inserimento dial posto di uno dei due centrali o da terzino destro. Tra le alternative c'è anche l'ex Verona, che da quando è alla Juve è stato schierato a sinistra ma all'occorrenza può fare anche il centrale.

- Con l'infortunio di Bremer. Nessuna occasione da prendere a zero quindi, i bianconeri aspetteranno la sessione di gennaio per capire e come intervenire per rinforzare la difesa. Al momento, i nomi accostati alla Juve sono due profili già in passato nel mirino di Giuntoli: Kiwior - con Motta allo Spezia - e Lacroix.