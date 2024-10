Infortunio Milik, quante e quali partite salta con la Juventus

Getty Images

Ancora, di nuovo. Ennesimo stop perin una carriera che va avanti in una montagna russa d’emozioni, tra gol e ko fisici. L’ultimo, in ordine di tempo, è un problema al ginocchio sinistro che si porta avanti da tempo.- Il giocatore è stato operato con una sutura artroscopica del residuo meniscale mediale presso la clinica Villa Stuart a Roma, i tempi di recupero stimati sono, più o meno, di circa un mese. Al netto, ovviamente, di eventuali nuovi problemi fisici.. Non sarà a disposizione quindi per le prossime 3 partite che i bianconeri giocheranno in casa contro Cagliari, Lazio e Stoccarda, ma rimarrà fuori anche per la trasferta a San Siro contro l’Inter e la gara interna col Parma. Potrebbe recuperare per Udinese-Juve del 2 novembre, o per la gara di Champions contro il Lille in programma il 5 novembre prossimo.

- Prima della sfida europea contro il Lipsia, Cristiano Giuntoli ha commentato così il nuovo stop di Milik: “Non lo potevamo sapere. Siamo dispiaciuti per noi e soprattutto per il ragazzo. Il mister però ha dimostrato di saper muovere le pedine, con calciatori che possono giocare al fianco o al posto di Vlahovic., speriamo di avere presto Milik a disposizione". In estate la Juventus non ha preso un vice Vlahovic perché quello sarebbe stato (anzi: è) il ruolo di Milik, per le prossime partite però Motta dovrà inventarsi nuove soluzioni. Aspettando il ritorno di Arek.