Infortunio Pellegrini in Nazionale: le condizioni

Roma in ansia per. Il centrocampista classe '96 si è fatto male in Nazionale lamentando un fastidio muscolare a due giorni dalla sfida degli Azzurri contro Israele; la risonanza magnetica alla quale si è sottoposta il giocatore ha confermato il problema e nelle prossime ore si capirà se Pellegrini sarà a disposizione del ct Spalletti per la seconda partita di Nations League in programma domani lunedì 9 settembre alle 20.45.- L'idea è quella di non forzare il rientro in campo del giocatore, che se non dovesse esserci con Israele rientrerà a Roma dove verranno effettuati controlli più approfonditi. De Rossi vuole capire se può contare su di lui alla ripresa del campionato, quando i giallorossi giocheranno in trasferta a Marassi contro il Genoa domenica 15 settembre alle 12.30.

- Nella prima partita di Nations League contro la Francia, vinta 3-1 dall'Italia grazie ai gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Barcola,prima di essere sostituito proprio da Raspadori all'intervallo.