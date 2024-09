Infortunio Pellegrini, chi può giocare al suo posto nella Roma

Getty Images

Lorenzo Pellegrini si è fermato in Nazionale:in programma domani lunedì 9 settembre alle 20.45 contro Israele. Sarà la seconda gara di Nations League dopo quella di Parigi contro la Francia, vinta 3-1 grazie ai gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Barcola. Pellegrini era rimasto in campo per tutto il primo tempo, prima di lasciare il posto proprio all'attaccante del Napoli autore dell'ultima rete della gara.

- Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Pellegrini per capire se sarà a disposizione di Spalletti per la sfida contro Israele, l'idea è quella di non forzare il rientro in campo del giocatore lasciandolo a riposo se non in condizione.per capire se riuscirà a recuperare in vista della prossima gara dei giallorossi domenica 15 settembre alle 12.30 a Marassi contro il Genoa.- Se Pellegrini non riuscirà ad esserci per la trasferta di Genova alla ripresa del campionato De Rossi dovrà studiare nuove soluzioni per sostituire il capitano: un'idea può essere quella di dare spazio a- ha fatto bene nella gara di Parigi tra Francia e Italia, sarebbe il debutto da titolare in giallorosso - conmezz'ala, o puntare sull'altro francese