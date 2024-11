Infortunio Saelemaekers, quando torna con la Roma

Il calvario dista per finire. L'esterno della Roma vede una luce in fondo al tunnel, dopo aver lavorato duramente per mettersi alle spalle un brutto infortunio presto sarà di nuovo in campo: a settembre scorso il giocatore si è sottoposto a un intervento a causa della frattura del malleolo mediale, decidendo di operarsi per accelerare i tempi di recupero anziché optare per la terapia conservativa. Arrivato in estate in giallorosso, il belga si è fatto male durante la partita contro il Genoa uscendo nella ripresa per l'infortunio.- Secondo quanto filtra da Trigoria il giocatore scalpita per tornare in campo, non vede l'ora. Ma serve pazienza. La prossima settimana il medico che ha operato Saelemaekers controllerà la risonanza magnetica prima di consultarsi con lo staff medico della Roma per capire le condizioni a distanza di due mesi. Il rientro è dietro l'angolo, da capire se il belga sarà convocato già per la partita contro il Napoli - domenica 24 alle 18 - o bisognerà aspettare la gara successiva contro il Tottenham in Europa League che si giocherà giovedì 28 alle 21.

- Da quando Saelemaekers si è fatto male a Roma, sponda giallorossa, è successo di tutto: l'ex Milan si è infortunato nella partita che ha segnato la fine dell'avventura di De Rossi da allenatore; quel pareggio col Genoa ha convinto la società a esonerare l'ex numero 16 sostituito da Ivan Juric, ma l'esperienza del croato nella capitale non è stata positiva e così i Friedkin hanno scelto di cambiare nuovamente allenatore affidandosi a Claudio Ranieri. L’allenatore troverà un esterno in più per la fascia, un jolly che può fare ogni ruolo sull’esterno dal terzino all’esterno alto. E che dopo più di due mesi non vede l’ora di tornare in campo.