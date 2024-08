Infortunio Scamacca, l'Atalanta va sul mercato: da Abraham a Pinamonti, chi può sostituirlo

Getty Images

Per come gli era ceduto il ginocchio sinistro l'infortunio disembrava gravissimo, ma gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una situazione peggiore rispetto a quella che ci si aspettava: l'attaccante classe '99, secondo quanto filtra da Sky Sport,. In mattinata si opererà nella clinica di Villa Stuart a Roma, intanto l'Atalanta sta valutando un ritorno sul mercato per trovare un sostituto.- Ai nerazzurri piace molto il profilo di, classe 2004 del Copenaghen che ha già fatto quattro gol nelle prime quattro partite stagionali tra campionato e playoff di Conference: prima dell'infortunio di Scamacca l'idea era di fare un tentativo per prenderlo come alternativa all'ex Sassuolo, ora la dirigenza valuterà se prendere comunque informazioni o andare su un attaccante con più esperienza. Su Oskarsson c'è la concorrenza del Girona che lo vorrebbe per il vice Dovbyk. Guardando in Italia un'opzione per l'attacco dell'Atalanta potrebbe diventare, che dopo la retrocessione del Sassuolo sta cercando una nuova sistemazione. Occhio anche alla possibile pista, in uscita dalla Roma: l'attaccante inglese era già stato sondato qualche anno fa quando era ancora al Chelsea, come sostituto di Zapata diretto all'Inter con Lukaku al Chelsea; poi il colombiano non si è più mosso e l'Atalanta ha abbandonato la pista Abraham. Oggi, con Scamacca ko, è un nome che può tornare utile. A Napoli c'è ilche chiede più spazio e si sta guardando intorno, resta viva l'ipotesi Lazio ma ora potrebbe diventare anche un giocatore in orbita Atalanta.