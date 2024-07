Inghilterra, Rooney sicuro: "Mainoo segnerà il gol vittoria contro la Spagna"

Getty Images

L'si prepara ad affrontare lanella gara valevole per la finale di Euro 2024 e se c'è qualcuno che non ha paura della scaramanzia e di fare pronostici, questo è sicuramente l'ex attaccante del Manchester UnitedWayneEcco le sue parole in vista della finalissima:- "Ho una sensazione su Mainoo e sulla finale: segnerà e sarà decisivo. Se si pensa a lui nel torneo, si è posizionato bene in attacco e penso che la Spagna farà il suo compito e chiuderà gli spazi per Harry Kane, Foden, Bukayo Saka e Jude Bellingham, ma questo lascerà spazio per un centrocampista che arriva alle spalle e Mainoo lo otterrà dopo un passaggio indietro".

- "Bellingham ha fatto un lavoro importante per la squadra contro l'Olanda e sembra aver trovato l'equilibrio, a livello di mentalità, speravo fosse così. Gioca al limite, ma questo è il suo gioco normale. Non voglio che lo perda. Durante la fase a gironi era frustrato, come tutti i giocatori, ed è bello vedere che ha superato quella fase".- "Yamal e Nico Williams? L'Inghilterra dovrà difendersi bene sulle fasce contro la Spagna, perché le sue due giovani ali sono la principale minaccia. Lamine Yamal sarà pieno di fiducia dopo il suo splendido gol contro la Francia e mi ricorda un po' quello che ero a Euro 2004: un adolescente che si divertiva tantissimo. Per me Williams è eccezionale. Mi ricorda Cristiano Ronaldo da giovane. Prende la palla e a volte ci prova troppo, ma di solito prende le decisioni giuste. È una minaccia incredibile nell'uno contro uno e anche l'Inghilterra deve stare molto attenta con lui".