Archiviata la possibilità di trasferire il centro d’allenamento da Appiano Gentile a Piazza d’Armi, l’Inter continua ugualmente a guardare al futuro. L’obiettivo della società nerazzurra è quello di crescere in parallelo con la città di Milano, seguirne il flusso del moderno sviluppo. È per questo motivo che presto la sede dell’Inter troverà un nuovo indirizzo, lasciando l’ormai noto palazzo sito in corso Vittorio Emanuele II.



Il nuovo quartier generale dell’Inter sorgerà in zona di Porta Nuova, in quello che la società stessa considera un punto strategico. Una scelta che era nell’aria da tempo e che è sempre stata slegata dal possibile spostamento del Suning Training Center da Appiano Gentile a Milano. L’Inter, dunque, avrà presto una nuova casa di proprietà, ormai è solo questione di tempo. Entro un anno il trasloco sarà definitivo.