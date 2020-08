, ex presidente dell', torna a parlare dei nerazzurri, come spesso è avvenuto in questi ultimi giorni. Intervistato da Radio Punto Nuovo, Moratti parla anche del 'caso Conte'., con i nerazzurri che hanno perso qualche punto prezioso,. Vincere resta una cosa molto difficile, soprattutto mettere insieme tutti i pezzi giusti. Quest'anno andrà migliorato un po' l'assetto della squadra, inserendo qualche giocatore di livello, soprattutto a centrocampo. Poi era il primo anno di Conte e questo neanche era semplice., soprattutto nei punti mancati.Cavani? Branca me lo propose tempo addietro. Mancai un po' io, avevamo già tanti centravanti, ma sarebbe stato un grande acquisto., perché bisogna dare continuità ai buoni risultati visti quest'anno. Poi, non dovranno esserci ulteriori momenti di dubbio, altrimenti la prossima stagione sarebbe problematica.(ride ndr). Cuper, Mancini o Mourinho? Tutti grandissimi, ma metterei anche Leonardo, con il quale ho avuto un grandissimo rapporto. Aveva ricomposto l'Inter dopo l'arrivo di Benitez, che non aveva fatto granché. Simoni? Ha un posto nel mio cuore particolare e lo avrà per sempre. Il povero Simoni avrebbe vinto anche lo Scudetto, ma non stiamo qui a rivangare sempre le stesse storie.. Non saprei proprio che consiglio dargli. Per me, l'Inter e la società sono pronte a ricominciare a vincere. Essere tornati in finale di Europa League è già qualcosa che dà grande fiducia in vista dell'anno prossimo.Pallone d'Oro 2010? Lo meritava Milito. Alla TV sentivo esaltare tanti centravanti, uno su tutti Lewandowski. Diego fece le stesse cose e non fu considerato., ma lo fa sempre con discrezione., ma le cifre sarebbero talmente imponenti che occorrerebbero tante riflessioni. E' un sogno che accomuna tutta la società nerazzurra.Cantona è stato quello vero. Fosse arrivato, avremmo cominciato a vincere un po' prima.