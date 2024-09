Inter, Antonello: "Stadio? Speriamo si sblocchi San Siro, ma andiamo avanti su Rozzano"

AFP via Getty Images

in campo è tornata a correre dopo l'inciampo iniziale di Genova col Genoa all'esordio e ora, durante la sosta per le nazionali, la palla si sposterà inevitabilmente in società in cui i temi aperti sono tanti, fra conti da chiudere, bilanci e- La società interista continua a lavorare sul doppio tavolo. Il primo è in condivisione con il Milan per una ristrutturazione dell'attuale Giuseppe Meazza in San Siro che, dopo mille alti e bassi, progetti modificati, cancellati, revisionati, dibattito pubblico e un rapporto con il sindaco Sala e la sua giunta più o meno conflittuale, prosegue a passo lento. Il secondo è invece legato all'idea di spostarsi in solitaria nel comune di Rozzano dove è stata rinnovata l'esclusiva sui terreni a contatto con il comune di Assago.

L'attesa è tanta, anche da parte del club che è impaziente di capire quale delle due strade percorrere e con la priorità data a San Siro per un discorso di "milanesità" e storia purché sia fattibile in breve tempo e consenta di realizzare uno stadio all'altezza. E l'ad dell'area corporate, presente al GP di Formula 1 a Monza, ha confermato a Il Giornale lo stato dell'arte