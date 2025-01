La FIGC ha deciso di rendere omaggio ad. Un minuto di silenzio sarà osservato su tutti i campi delle competizioni italiane per commemorare la sua memoria e il contributo che ha dato al mondo del calcio sia come calciatore che come allenatore.Agroppi, celebre per le sue oltre 200 presenze con la maglia del Torino e per i successi alla guida di diverse squadre italiane,

Il motivo è da ricercare nei precedenti:. E' successo in Supercoppa Italiana con il ricordo di Gigie in Supercoppa Spagnola con quello di Franz. Così si vuole evitare che venga sporcata la memoria anche di Aldo Agroppi, cui sarà dato il giusto tributo in Italia nel weekend.