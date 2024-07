Inter, Buchanan operato: il comunicato del Canada, i tempi di recupero

Getty Images

Questo il quesito che si pongono i tifosidopo che l'esterno si è infortunato durante un allenamento colin vista della prossima sfida diSu X, la nazionale nordamericana ha scritto che il giocatore nerazzurro "è statoriuscito per riparare unaquesta mattina a Forth Worth. Auguriamo a Tajon il meglio per il suo processo di recupero e non vediamo l'ora di rivederlo presto in campo". Ancora incerti i tempi di recupero del classe 1999 ma

Nella stagione appena conclusa, quella 2023-2024, ha giocato 10 partite con l'Inter, segnando un gol contro il Frosinone. Era stato dal Bruges, con cui aveva raccolto nella prima metà della stagione 20 presenze e 3 reti.