Internazionale di nome e di fatto. I nerazzurri condividono col Bayern Monaco un curioso record: nelle ultime 10 finali dei Mondiali sono sempre scesi in campo dei calciatori nerazzurri. In attesa di Francia-Croazia, il bilancio è in perfetta parità con 5 vittorie e altrettante sconfitte. Ecco nel dettaglio i "fratelli del mondo".



Spagna 1982: Italia-Germania 3-1 (Altobelli, Bergomi e Oriali);

Messico 1986: Argentina-Germania 3-2 (Rummenigge);

Italia 1990: Germania-Argentina 1-0 (Brehme, Matthaus e Klinsmann);

USA 1994: Brasile-Italia 0-0, 3-2 ai rigori (Berti);

Francia 1998: Francia-Brasile 3-0 (Ronaldo e Djorkaeff);

Giappone e Corea 2002: Brasile-Germania 2-0 (Ronaldo);

Germania 2006: Italia-Francia 1-1, 5-3 ai rigori (Materazzi);

Sudafrica 2010: Spagna-Olanda 1-0 ai supplementari (Sneijder);

Brasile 2014: Germania-Argentina 1-0 ai supplementari (Palacio);

Russia 2018: Francia-Croazia (Brozovic e Perisic).