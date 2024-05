Inter: chi è Carlo Marchetti, candidato numero uno a diventare il nuovo presidente

Calciomercato

Primi passi diin seno. Il fondo, neoproprietario del club, ha fatto visita alla sede nerazzurra, occasione buona per conoscere chi lavora in società e per un primo colloquio con Simone. Per gli americani, erano presenti il manager Alejandro, Katherineper la parte legale, Renatodell’area “Opportunies” e Carlo, settore investimenti. Previste nuove tappe in sede nei prossimi giorni, anche per concentrarsi sull’area, quella guidata dall'altro ad, oltre a Beppe, ossia Alessandro

Le prossime mosse sono poi già segnate. In attesa dell', ci sarà da prendere la decisione sul: come riporta La Gazzetta dello Sport, per questo ruolo, era già in Consiglio nell’ultimo triennio, a tutela del fondo americano. Era infatti uno dei due professionisti, scelti da Oaktree, insieme ad Amedeo, comeSarà riconfermato nel nuovo CdA e anzi, gradito com'è agli americani e agli italiani, potrebbe "salire di grado".

Nato a Milano il 27 dicembre 1973, è figlio di, giurista e super-consulente di Guidonella creazione della, oltre ad essere stato presidente diper 8 anni. Come riporta Calcio e Finanza, Carlo Marchetti è notaio dal 2004, lavora nello studio notarilee si occupa di. Èordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Milano,di numerose pubblicazioni in materia di diritto contrattuale e societario comparato,della Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato e della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano. Èdi Fondazione di Comunità Milano, nel cui consiglio di amministrazione è presente anche Carlotta Moratti (figlia di Massimo, ex patron dell’Inter). È neldi Agrati Group (multinazionale del settore dei sistemi e componenti di fissaggio), Colussi (azienda che detiene i brand Gran Turchese e Misura, storico sponsor dell’Inter), Goglio (progettazione e sviluppo di sistemi completi per l’imballaggio), è presidente di Check Point (società che si occupa di edizione di musica stampata e di spartiti) e di Xgen Venture, società di gestione di fondi di venture capital.