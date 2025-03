Getty Images

Inter, chi sono i diffidati in campo contro il Monza: con un giallo saltano l'Atalanta

26 minuti fa



Torna in campo l'Inter e lo fa contro il Monza in un testacoda che mette contro la prima e l'ultima della classifica di Serie A. Inzaghi non si affida totalmente al turnover e, insieme ad alcune riserve, schiera anche dei titolarissimi che si pensava potessero essere risparmiati in vista dei prossimi impegni. In settimana infatti i nerazzurri sono attesi dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Feyenoord, e poi da una sfida decisiva per lo Scudetto, quella contro l'Atalanta.



Proprio la gara contro i nerazzurri di Bergamo è a rischio per tre colonne interiste. Sono Mkhitaryan, Barella e Bastoni. I tre giocatori infatti sono diffidati e, con un giallo, salterebbero il prossimo appuntamento. Nonostante la loro condizione precaria, Inzaghi non lesina sul loro impegno e li schiera titolari contro la squadra di Nesta.