Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea, ha raggiunto un accordo di massima con l'Inter, col suo agente a Milano negli ultimi giorni per limare i dettagli: contratto di due anni e mezzi, con un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni di euro. L'Inter vuole fortemente l'attaccante francese e, in attesa di capire quello che sarà il futuro di Politano, vuole comunque stringere subito per l'ex Arsenal. Conte vuole infatti avere un vice Lukaku al più presto...