L'Inter ha esercitato l'opzione unilaterale per il rinnovo di D'Ambrosio, ma secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, qualora volesse, potrebbe liberarsi ugualmente sfruttando una contro-clausola in suo favore.



"Intanto la società ha esercitato la clausola unilaterale per il rinnovo di un anno di Danilo D’Ambrosio, che ora ha una contro-clausola che prevede la possibilità di liberarsi a fronte di un’offerta più vantaggiosa per lui. Napoli, Roma e Fiorentina ci stanno pensando, difficile che l’Inter possa fare eventualmente controproposte per convincerlo a restare".