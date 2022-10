Intervistato da Tmw, l’ex calciatore, Antonio Di Gennaro, ha espresso la propria opinione sul centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu.



“Il turco è totale, ha piedi, dribbling, velocità, può fare benissimo quel ruolo. Non vorrei che l’errore col Barcellona di Asllani gli abbia creato dei problemi. Inzaghi forse oggi non si fida e Calhanolgu gli ha dato lì delle risposte importanti. Ora forse Inzaghi vuole uno più maturo in quella porzione di campo”.