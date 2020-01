Poker nerazzurro al Cagliari in Coppa Italia, il terzino Federico Dimarco parla a Inter TV al termine dell'incontro: "Siamo partiti alla grande e la partita si è messa nella direzione giusta, perché abbiamo fatto gol dopo trenta secondi. E l'abbiamo portata a casa. Per noi che giochiamo poco non è facile partire titolari, perché magari non abbiamo i novanta minuti nelle gambe, ma penso che abbiamo dato una risposta positiva per quel che abbiamo fatto vedere sul campo. Per me è sempre emozionante vestire la maglia dell'Inter, ho fatto undici anni nel settore giovanile ed è sempre un orgoglio giocare a San Siro con la maglia nerazzurra".