Inter, domani l'agente di Inzaghi in sede: le ultime sul rinnovo

7 minuti fa



Nel corso della giornata di domani, Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, farà visita alla sede dell'Inter per trattare il prolungamento contrattuale del tecnico ex Lazio.



L'allenatore campione d'Italia è legato all'Inter fino al 30 giugno 2025. Per lui è pronto un rinnovo fino al 2027 - alla pari del management - con un adeguamento al rialzo dell'ingaggio: dai 5 milioni di euro annui attuali di base, il tecnico partirà verosimilmente da 6,5, per poi salire con gli immancabili bonus. Sono proprio questi a dover essere definiti nella giornata di domani, come riportato da La Gazzetta dello Sport.