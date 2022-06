Romelu Lukaku e Angel Di Maria, due colpi istantanei per Inter e Juventus. Il ritorno del belga e l'arrivo dell'argentino spiegano la voglia di nerazzurri e bianconeri di tornare subito a vincere in Italia: i primi per conquistare la seconda stella sfuggita in maniera beffarda quest'anno, i secondi per commemorare al meglio il centenario della famiglia Agnelli.