Ultras Inter, l'incontro a Milano con Skriniar: "Gli tremava la voce, aveva paura"

Un quadro inquietante, da qualsiasi prospettiva lo si voglia guardare.Oltre alle conversazioni col capo curva Ferdico per convincere la società a concedere un quantitativo superiore di biglietti per la finale di Champions League del 2023, l'allenatore nerazzurro è costretto ad incassare pure i suggerimenti tattici dello stesso Ferdico in un periodo di scarsi risultati in campionato, ma al tempo da spettatore assiste a ciò che avverrà al suo ex capitano. Nei mesi i massimi dirigenti nerazzurri non hanno mai nascosto il loro fastidio per come la storia si sia conclusa (“Delusione per un giocatore che ha fatto finta di rinnovare ma pensava ad altro”, disse in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dell'ottobre 2023) ma, a quanto pare e da quanto si legge dall'ordinanza diffusa dalla Procura di Milano che indagava sui rapporti tra ultras e squadre milanesi,della piega presa dagli eventi.Si legge, dai quotidiani in edicola oggi, che, con un vero e proprio blitz nel centro sportivo dell'Inter.(Marotta, ndr)”. E Ferdico replica: “Va bene ma noi, noi non veniamo se il Direttore che è Marotta ti ha dato questa indicazione, noi stiamo alle indicazine del Direttore. C’è rispetto”.E così, lontano da occhi ed orecchie indiscrete,Alla fine Skriniar si trasferì al Paris Saint-Germain, con cui ha sottoscritto un accordo fino a giugno 2028 ma trovando poche soddisfazioni personali in campo, visto che con Luis Enrique in panchina lo slovacco ha giocato appena 34 partite.