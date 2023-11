L’Inter ha messo gli occhi su un giovane talento del 2006, lo svedese dell’Allsvenskan Djurgårdens, Lucas Bergvall. Diciassettenne ma già nel giro dell’Under 21 in patria, Bergvall è un calciatore che in Italia è stato seguito anche dall’Udinese, ma nelle ultime ore sembra che ad avanzare verso di lui ci sia il club di viale della Liberazione.

A riportarlo è il sito SOS Fanta, che spiega come quest’anno il calciatore abbia già disputato 24 partite di campionato, con all’attivo due gol. Regista con grande visione di gioco, così viene descritto in patria. Bergvall è cresciuto nell’IF Brommapojkarna, club che ha contribuito anche alla formazione tecnica di un’altra conoscenza del calcio italiano, quel Dejan Kulusevski che l’Atalanta era stata brava a portare in A. L’Inter guarda al futuro, nel mirino c’è il classe 2006 Lucas Bergvall, centrocampista con il contratto in scadenza al 2025.