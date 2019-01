Secondo l'edizione odierna de la Repubblica, la trattativa tra Inter e Godin non è ancora conclusa e per l'accordo totale ballerebbero ancora un paio di milioni tra domanda e offerta.



“A luglio l’Inter uscirà dal regime del settlement agreement, ossia delle sanzioni imposte dall’Uefa, ma non verrà meno la necessità di rispettare il pareggio di bilancio. Entro giugno il neo ad Beppe Marotta dovrà comunque produrre plusvalenze per una quarantina di milioni di euro. Ciò nonostante, le mosse della società dimostrano la voglia di non farsi limitare dai numeri: all’uruguaiano Diego Godin, obiettivo per la difesa a costo zero (lo scorso anno arrivarono così De Vrij e Asamoah) i nerazzurri hanno proposto 6 milioni di euro netti a stagione. Lui ne chiede 8 e la trattativa è viva, anche se non conclusa”.