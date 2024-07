Inter, i 4 no di Oaktree sul mercato. Colpo alla Bisseck per la difesa

Getty Images

L’Inter si sta guardando attorno, aiutata da un via vai di procuratori che arrivano, propongono e vanno via. In questo periodo del mercato va sempre cosi, agenti e intermediari cercano soluzioni per i loro assistiti e per gli addetti ai lavori diventa ancora più facile presentarsi al citofono di viale della Liberazione quando gli obiettivi vengono dichiarati dall stesso club: l’Inter cerca un braccetto di sinistra e lo cerca dichiaratamente di piede sinistro.

4 NO - Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez sono stati entrambi presi in considerazione ma nessuno dei due calciatori, per motivi diversi, sembra avere il nerazzurro nel destino. Lo spagnolo è alla richiesta di un contratto lungo e molto remunerativo, lo svizzero, invece, rappresenterebbe la classica toppa al buco. Neanche Kiwior e Vasquez raccolgono l’entusiasmo di Oaktreee e allora diventa necessario lavorare su altri fronti.

IN STILE BISSECK - I nerazzurri, stando alle indiscrezioni raccolte, stanno lavorando a un profilo giovane, un colpo alla Bisseck che possa soddisfare tutti. La nuova proprietà non vuole inserire altri calciatori di età pari o vicina ai 30 anni e dopo gli ultimi dialoghi avuti con la dirigenza si sono detti favorevoli a un investimento di una decina di milioni di euro per un calciatore di buone prospettive. La lista di papabili è corposa ma nelle prossime ore, anche dopo un dialogo con Inzaghi, si arriverà alla scrematura.