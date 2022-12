Con la Coppa del Mondo che si avvia alla conclusione e le squadre di Serie A che si mettono via via in moto in vista della ripresa del campionato, in casal'argomento è sempre quello:Difficile dare una risposta. Più facile, invece, vedere il forte centrale slovacco ancora interessato dal mercato estivo, che sia a parametro zero oppure dietro corposo pagamento a seguito della tanto sospirata firma. Il Psg, infatti, si è tirato fuori per gennaio per bocca dello stesso presidente Al-Khelaifi, dopo che in estate sono stati rifiutati i 60 milioni sul piatto fin dalla parte finale di giugno.Sarà un asso? Di certo il consiglio di Alessandro Bastoni al compagno di tante battaglie ha del sincero: "" - ha detto al Corriere dello Sport. "Siamo tutti quanti grandi e ognuno deve fare le proprie valutazioni, insieme alla propria famiglia. L’importante è che sia convinto della scelta finale.". Il numero 95 ha detto di no al Tottenham di Conte, Skriniar è tentato dai soldi che potrebbe andare a guadagnare e dai titoli che potrebbe conquistare in Francia.Siamo vicini alla fine della prima settimana completa di dicembre. Dalla seconda in poi, come vi abbiamo raccontato . Dalle parti di Viale della Liberazione vorrebbero presentarsi ai nastri di partenza della sessione invernale con la pratica Skriniar archiviata in un verso o nell'altro, non filtra che serenità ma l'attesa è certamente vissuta con coinvolgimento e speranza.