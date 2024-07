Inter, i manager di Oaktree a Roma: incontro con Abodi e Gravina

Getty

Oaktree si inserisce sempre più nel contesto Inter e non solo: i vertici del fondo californiano tornano in Italia per una visita istituzionale.Giuseppe, Pieroe Darioportano avanti i movimenti di mercato, seguendo le linee guida date dalla nuova proprietà, per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Una campagna acquisti che ha già dato i primi frutti, considerando gli arrivi a parametro zero di Mehdie Piotr, accompagnati dagli acquisti di Josep, Alexe LukaNel frattempo i manager di Oaktree si occupano dell'aspetto politico e sono pronti a conoscere i vertici del calcio italiano.

- Come riporta Tuttosport infatti,, membri del Cda nerazzurro,- L'incontro darà seguito alla lettera inviata a Lega, Figc, Uefa e Fifa a fine maggio, a pochi giorni dall'escussione del pegno da parte di Oaktree, dopo che Steven Zhang non è riuscito a saldare il finanziamento garantito dal fondo nei termini prestabiliti nel 2021.In quell'occasione, i vertici di Oaktree si erano presentati tramite una lettera anche a Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso interista, ma ora avranno l'occasione di stringere la mano e parlare dal vivo con Gravina e Abodi.