: all’Inter diha portato via sei punti, accompagnandola verso l’eliminazione dalla Champions; a quella dine ha già strappati tre, senza meritarlo. I nerazzurri hanno avuto, che si sono divorati (di testa) o sono state cancellate da(strepitoso su, sempre di testa), ma nel corso della ripresa hanno diminuito l’intensità, forse stanchi, forse impauriti. E all’89’ hanno subito il colpo fatale.Sono stati decisive le. A un certo punto, era il 55’, Inzaghi ha cambiato gli esterni buttando dentroe soprattutto; dieci minuti più tardiha inseritoe, all’80’, anche il prezioso talento. Ebbene, l’ingresso dell’olandese ha aperto le porte al Real sul fianco destro dell’Inter:, senzaaddosso, è diventato incontenibile. E a un minuto dalla fine proprio da quella parte è nato il gol:si è inserito in area, ha controllato e crossato in modo delizioso,l’ha messa dentro.. Inter e Real sono costruite, pensate, schierate per essere innanzitutto solide e affidabili e anche Ancelotti, dopoha cercato di non sbilanciarsi (non a caso ha messo in mezzo alla difesa, dirottandosulla sinistra). Eppure i nerazzurri, nonostante i ritmi blandi, di occasioni ne hanno create tante già nel primo tempo, alcune clamorose:ha fermato in uscitacon i piedi (9’), ha ribattuto un colpo di testa diche l’argentino avrebbe dovuto sfruttare meglio (19’, cross perfetto di), si è opposto ancora al bosniaco (43’). In mezzo agli interventi del portiere belga c’è stato un tiro lento ma preciso diche è passato a un paio di centimetri dal palo. Proprio il croato è stato il migliore in campo nel primo tempo, per il numero di palloni che ha recuperato e gestito, per la capacità di trovarsi sempre sulle linee di passaggio degli spagnoli: tante volte ha scippato la palla tra la trequarti e l’area nerazzurra, ribaltando l’azione.è stato costantemente alto, per tutto il primo tempo, segnale visivo delle difficoltà del Real nel fare la partita (l’unica occasione vera l’ha avuta a metà tempo, che ha concluso male su filtrante di). Nella ripresa gli spagnoli hanno provato a alzarsi, andando a prendere l’Inter nei pressi dell’area, ma, grande intervento di(9’). E’ stato in quel momento che Inzaghi ha deciso di cambiare gli esterni, pensando di poterla vincere sulle fasce: fuori, dentro. Solo che l’olandese è andato in difficoltà, superato subito in velocità e tecnica un paio di volte da, il quale aveva trovato nell’italiano un avversario più attento e concreto. Proprio appoggiandosi al brasiliano, il Real ha cominciato a diventare fastidioso fino all’area dell’Inter. E anche le successive sostituzioni dinon hanno avuto l’effetto sperato: corretto togliere, manon hanno dato quanto sperato. E alla fine è arrivata la beffa, che non compromette la corsa verso la qualificazione ma brucia tantissimo.@steagresti