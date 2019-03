Il cambio di agente non sta aiutando una delle trattative più delicate in casa Inter: il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Il centrale slovacco sta abbandonando lo storico agente Karol Csonto ed è richiestissimo (Raiola, la Stellar Group, Giuffrida sono gli agenti che si sono proposti), ma il cambio di procura non sta aiutando l'Inter nella trattativa per prolungare, con relativo aumento di ingaggio, l'attuale contratto che lega Skriniar ai nerazzurri fino al 2022.