ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.“Non devo presentare io il City, incontriamo una squadra organizzata e forte. Qui in casa sono sei anni che non perdono, ma sappiamo cosa fare e abbiamo preparato la partita in un giorno. Serve una prestazione gigantesca, con corsa, aggressività e determinazione”.

“Riguardando questo inizio, parlando dell’ultima gara contro il Monza, abbiamo sicuramente giocato sotto ritmo ma venivamo da una partita giocata diversamente contro l’Atalanta. Però avevo calciatori in giro per il mondo, sappiamo che domani dovremo essere diversi, in Europa il livello si alza e serve un’altra intensità”.“Io l’ho rivista una settimana dopo e poi anche un mese fa in ritiro, tra un allenamento e l’altro. Non penso che sia una rivincita, domani non è una finale ma una partita diversa. Non ho rimpianti, a IStanbul abbiamo dato tutto e la partita lì è stata decisa da episodi, come ha detto anche Guardiola. Anche per noi allenatori la nuova formula sarà più difficile, prima bisognava preparare tre partite, adesso sono 8 squadre diverse e diventa più impegnativo”.

“È il nostro capitano e anche quest’anno segnerà tanto. Bisogna valutare e capire il momento ha viaggiato tanto e con le partite e con gli allenamenti troverà la forma migliore. Sarà sempre una grande soluzione per me e mai un problema”.“Noi allenatori sappiamo che si gioca tanto, io posso dire che preparare partite come questa è bellissimo e emozionante. Questo è anche il motivo per il quale guadagniamo bene e ci dobbiamo adeguare. So che ci sono delle problematiche, ne parlo quotidianamente con i miei calciatori, ma sappiamo a cosa andiamo incontro e dobbiamo alternare più calciatori possibili”.

“Il nostro ragionamento, mio e dello staff, è partita dopo partita. Poi ci sono chiaramente i dati che influiscono e di volta in volta ci organizziamo, ma il pensiero va gara dopo gara”."Ma no, domani ci saranno altre scelte. Non so cosa intendi con i titolarissimi: farò delle valutazioni, la formazione di domani sarà pensata. Oggi avremo un allenamento al completo anche con chi ha giocato a Monza. Domani mi porterò dietro dei dubbi che risolverò, è normale che ogni inizio stagione bisogna fare valutazioni diverse. Il City è la squadra più forte d'Europa e l'affrontiamo in trasferta, siamo l'unica squadra italiana a giocare in trasferta e abbiamo giocato domenica, non sabato. Ci sono tante valutazioni diverse da poter fare, ma ho la forza di avere questi ragazzi che mi soddisfano sempre. Stasera e domani lavoreremo parecchio al video e domani cercheremo di fare una partita gigantesca".

“Noi partiamo sempre per vincere, Champions e campionato. Poi sappiamo che ci sono budget e monte ingaggi, ma gli alibi a me non piacciono. Sono amico di Pep, è un piacere incontrarlo e penso che sia il miglior allenatore in circolazione, è sicuramente fonte di ispirazione per tutti noi”.