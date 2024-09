Inter, Inzaghi: "Deve venire fuori l'Inter di sempre. Per Frattesi sarà una chance importante"

AFP via Getty Images

, allenatore dell'Inter, si presenta a DAZN per parlare dei temi legati alla partita: “Abbiamo passato 4-5 giorni a lavorare bene e ad analizzare dove dovevamo fare meglio. Ci sono stati dei momenti che dovevamo comportarci in modo differente ed essere più squadra. Abbiamo perso meritatamente, abbiamo lavorato bene in settimana per cancellare gli errori commessi”.LAVORATO SUL NON FARSI PRESSARE DALL'AVVERSARIO? - “Assolutamente sì. Abbiamo preso gol in piazzata e su palla inattiva nel derby, però abbiamo concesso troppo. Sappiamo che il Milan è una squadra di strappo e abbiamo cercato di capire dove fare meglio in funzione anche di questa partita contro una squadra con un’ottima classifica. Dovremo farci trovare pronti”.

LAUTARO - “Non parlerei solo di lui. Parlerei di una squadra matura, non contenta dell’ultima partita e che cercherà di fare meglio contro una squadra in salute. Dovrà venire fuori l’Inter che ci ha caratterizzato in questi anni”.FRATTESI - “Importante. Lui lavora bene, ci ha dato tante soddisfazioni e oggi tocca a lui come è successo a Monza o quando è subentrato a Manchester. Deve continuare a lavorare come da quando è lavorato all’Inter senza pressioni”.