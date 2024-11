Buchanan ritrova il campo col Canada, ma l’Inter non sa ancora chi sia

Comprato in fretta e furia quando Juan Cuadrado iniziò a palesare seri problemi al tendine d’Achille, il canadesecomplice anche l’infortunio patito nel mese di luglio in nazionale, che gli aveva causato la frattura della tibia. Uno stop forzato che di fatto ha ulteriormente rallentato il suo inserimento nel mondo nerazzurro, nel quale era già entrato in punta di piedi,, considerando che una percentuale legata al beneficio del dubbio va sempre riconosciuta a chi non ha mai avuto modo di esprimersi. Possibilità che, si spera, possa essergli riconosciuta a stretto giro di posta considerando chee che Buchanan nel frattempo è tornato a vestire la maglia della nazionale.

Dopo l’infortunio di luglio,ed è stato, sebbene non abbia mai messo piede in campo nonostante se ne fosse presentata l’esigenza., lasciando Buchanan a guardare. Insomma, se non è una bocciatura, possiamo dire che è qualcosa che somiglia molto…, facendo un po’ la somma tra quanto accaduto lo scorso anno e la gestione del post infortunio.

Le buone referenze nei suoi confronti non mancano,il nerazzurro aveva iniziato il match contro il Suriname dalla panchina. Martedì ci sarà il ritorno a Toronto e capiremo se potrà contare su un minutaggio maggiore. La verità è che da quando Buchanan è arrivato in nerazzurro sono state veramente poche le possibilità per giudicarlo, ma al netto di tutto questo,