Inter, la quarta punta è un tabù. Gila riapre a Correa, ma Inzaghi parla solo del difensore per non creare tensioni

. Lo ha in qualche modo ammesso lo stesso Gilardino in conferenza stampa a margine della sfida contro l’Inter: “Sono due calciatori forti, ma con Pinamonti abbiamo coperto il ruolo della punta. Mentre è chiaro che Correa è più vicino alle caratteristiche di Gudmundsson”.per sua stessa ammissione.

L’Inter di sicuro non tratterrebbe Correa a Milano con le catene. Inzaghi ha chiesto e chiede ancora una punta lì davanti, ritenendo il reparto offensivo non assemblato nel migliore dei modi.nel caso dovesse davvero nascere qualcosa di serio tra Correa e il Genoa.Per adesso questo è unconsci del fatto che cedere Correa non sia la cosa più semplice del mondo. E allora tanto vale far finta di niente, parlare solo del difensore ed evitare di affrontare qualsiasi argomento. Main rosa? È stata una, sui quinti abbiamo deciso di rimanere così”. Ma nella domanda c’era anche Sanchez e soprattutto nessuno aveva chiesto con chi avesse condiviso la scelta.”.