Inter, Lautaro Martinez compie gli anni e fa un “regalo” a Taremi: pronta la Thu-Ta

Calciomercato

l’naviga nell’abbondanza e, in vista di una stagione che si preannuncia mai così densa di appuntamenti, si appresta a dar minuti a tutti, o quasi. A Genova nella prima di Serie A è arrivata la prestazione, non il risultato, ma Simoneha capito, se ce ne fosse ancora bisogno, che quest’anno potràD’altronde numericamente la squadra è stata allungata e qualitativamente gli innesti sono di assoluto livello, basti pensare ai navigati

Proprio l’iraniano è stato uno dei più positivi tra quelli entrati a Marassi. L’exè stato buttato nella mischia a un quarto d’ora dalla fine e, tra sportellate e giocate di fino,Buoni segnali, recepiti dall’allenatore che invece ne ha ricevuti alcuni interlocutori dal suo capitano e bomber di fiducia,. Il Toro è stato l’ultimo ad arrivare alla Pinetina e il primo a scendere in campo, dimostrando però di essere ancora un po’ indietro, d’altronde la sua estate è stata piena di partite, viaggi e pochi allenamenti.per lo scorso capocannoniere, proprio oggi 27enneEcco perché Inzaghi starebbe pensando di concedergli un po’ di riposo, dopo gli 86’ giocati col Genoa: il debutto stagionale a San Siro potrebbe quindi essere l’occasione per varare una

L’iraniano è stato fermato un paio di settimane fa da un fastidio muscolare che però ora è alle spalle: Taremi è pronto e scalpita. In estate è stato il più prolifico () e, con il francese parso subito al top, arginarli potrebbe essere un grosso problema per la difesa del Lecce. L’appuntamento è al Meazza per sabato sera ma, oltre a Taremi, potrebbe essere la prima volta anche per altre riserve, o presunte tali.per esempio che ha lavorato in gruppo e vola verso la primain nerazzurro. Partirà dalla panchina, ma non è da escludere un primo spezzone nel suo nuovo club. Out solocambi annunciati anche sulla destra:insidiapotrebbe scalzare. Dopo un primo pareggio, e cambiando gli interpreti, l’Inter vuole tornare ad assaporare il sapore della vittoria.