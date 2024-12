Inter, Lautaro Martinez: "Non avevo niente, vivevo tutto come una battaglia. Gli psicologi mi sono serviti"

Getty Images

ha parlato a Il Corriere della Sera in una lunga e accorata intervista. Il capitanosi è aperto a 360 gradi e ha raccontato anche della sua salute mentale, delle sue abitudini e del suo passato. Queste le sue parole.“Credo sia unaQuando ero piccolo, tornavo a casa da scuola con mio fratello più grande e trovavo il pranzo già preparato da mia madre, che era fuori tutto il giorno a lavorare. La casa era un casino e prima di andare all’allenamento mi fermavo per sistemarla: rifacevo i letti, sistemavo la biancheria da lavare e facevo fare i piatti a mio fratello, perché mi dava molto fastidio vederli sporchi.Sono cose che mi hanno marcato come uomo e tutto quello che ho passato cerco di trasmetterlo in campo. Fuori dal calcio, cerco sempre di dare una mano e sono felice di andare a trovare i bambini che non stanno bene: capisco quello che vivono, le loro difficoltà".

“Me li hanno nascosti, questo fa capire quantoMi hanno avvertito quando era già uscito dall’ospedale. E dopo due anni di cure tutto si è risolto. Lui ha dieci mesi più di me, siamoe quando io sono andato via da casa ha sofferto tantissimo".“All’esordio in prima squadra ho preso due gialli in due minuti per due scivolate:, perché volevo sempre dimostrare qualcosa.: a essere più tranquillo, a pensare due-tre secondi in più alle cose e anche nel dialogo con l’allenatore. Dettagli che fanno la differenza”.