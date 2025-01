AFP via Getty Images

Inter, le possibili avversarie agli ottavi di Champions League

13 minuti fa



L’Inter ha travolto il Monaco nell’ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League 2024/25. Il tre a zero ai francesi ha permesso alla squadra di Inzaghi di strappare il quarto pass nella classifica generale. Davanti ai nerazzurri solo Liverpool, Barcellona e Arsenal. Proprio ai londinesi, l’Inter sarà legata durante il sorteggio di venerdì: una delle due squadre andrà nella parte alta del tabellone, l’altra in quella inferiore.



Non cambieranno però le avversarie che potranno affrontare. Agli ottavi di finale Lautaro e compagni affronteranno la vincente del playoff che vede protagoniste Feyenoord, Juventus, Milan e Psv.