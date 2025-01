Inter-Manchester City la partita più giocata della storia

Getty Images

“La raccolta scommesse sul calcio ha raggiunto quota 14,8 miliardi di euro (in aumento di oltre 7 volte rispetto al 2006), con 371,4 milioni di euro di gettito erariale. Sono stati stimati anche i riflessi economici, fiscali ed occupazionali generati dalle scommesse sul calcio, con un impatto complessivo sul PIL pari a quasi 1,6 miliardi di euro. Nella top 50 degli eventi sportivi con maggior raccolta nella storia figurano solo partite di calcio”, si legge nelpresentato nel Consiglio Federale che si è svolto oggi a Roma.Nello specifico “nel 2023 le 10 partite della Nazionale A maschile hanno prodotto una raccolta media per evento pari a 5,7 milioni di euro (con un gettito erariale pari a 0,2 milioni), in confronto ad esempio agli 0,8 milioni prodotti dalla Nazionale di basket e agli 0,4 di quella di pallavolo”.

Cambia anche la partita con più raccolta. “Con 40,1 milioni di euro di movimento,, davanti alla finale della FIFA World Cup 2022 (disputata tra Argentina e Francia), con 33,7milioni e alla finale di UEFA EURO 2020 giocata tra Italia ed Inghilterra (30,8m)”.