Inter, Marotta: "Zalewski? Cerchiamo un profilo giovane. Su Frattesi il rumor della Roma non si è concretizzato"

Il presidente e amministratore delegatoha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida che vedrà i nerazzurri diaffrontare ilnell'ultima giornata del girone unico della Champions League 2024/25."In questo momento la partita è stata data pensando di ottenere il massimo e senza considerare l'aspetto economico. Siamo in ottima posizione e dobbiamo mantenerla. Poi ovviamente l'aspetto economico non è da sottovalutare, ma non è prioritario".- "Le nostre valutazioni sono su quei giocatori che non hanno trovato tanto spazio. Il nostro obiettivo è quello eventualmente di dare loro la giusta collocazione"

"Stiamo cercando un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza in una rosa che è già molto valida e che ci lascia tranquilli. Non lasciamo comunque nulla di intentato""Frattesi non è un giocatore in vendita. C'è stato questo rumors da parte della Roma che non si è concretizzato