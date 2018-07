L'Inter è alla ricerca di un terzino che possa sostituire Joao Cancelo e il nome preferito è quello di Sime Vrsaljko. L'Atletico Madrid, però, non ha intenzione di aprire al prestito oneroso - formula scelta dall'Inter per provare a fare l'affare - e chiede 30 milioni per lasciar partire il croato. Da ambienti vicini ai Colchoneros filtra una chiusura totale per questa modalità e se il muro continuerà ad essere alto il club nerazzurro cambierà obiettivo. Le alternative - come riportato da Sky Sport - sono Matteo Darmian, con cui i contatti sono continui, e Davide Zappacosta.