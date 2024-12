Inter, occhi puntati su Santiago Castro: per Ausilio è l'erede di Lautaro Martinez

Getty Images

pronta a rinnovarsi in vista della prossima stagione dove, con ogni probabilità, non avrà più a disposizione in rosa né Joaquin Correa né Marko Arnautovic, entrambi in scadenza con il club di Viale della Liberazione al 30 giugno 2025.Secondo quanto viene riportato da Il Resto del Carlino,, vero e proprio volto - insieme a Riccardo Orsolini - del Bologna formato Vincenzo Italiano. L'attaccante argentino, classe 2004 - che ha un accordo con i felsinei sino al 30 giugno 2028 -, si sta rendendo protagonista di un ottimo primo terzo di stagione e ha ormai definitivamente vinto il ballottaggio con il compagno di squadra e di reparto Dallinga come unico terminale offensivo rossoblù e fulcro della manovra offensiva della formazione emiliana.

Da Bologna, fanno sapere che. D'altronde, in Argentina, Castro (che in stagione ha partecipato a 10 reti complessive del Bologna) è stato ribattezzato Torito, un diminutivo di Toro, soprannome proprio del capitano dell'Inter., specialmente se è lo stesso Castro ad alimentare tali rumors.A Il Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante classe 2004 parlò così del connazionale numero 10 dell'Inter: "Io lo guardo molto. Non è uguale, ma io. L'ho conosciuto personalmente prima di Bologna-Inter della scorsa stagione e mi ha detto che il calcio italiano è durissimo. Nello stile di gioco siamo simili, io ho guardato i suoi movimenti, non solo i suoi ma di tutti i numeri 9. Con Retegui ho parlato prima di Genoa-Bologna, mamma mia, un gran giocatore. Per la "garra" mi hanno accostato a Tevez, quella non deve mancare mai. Ma io guardo anche Julian Alvarez perchè per me guardare un giocatore di classe mondiale è meglio: posso nutrirmi da questi".

