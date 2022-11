A margine della partita contro il Bayern, il portiere dell’Inter, André Onana, ha parlato ai microfoni di Sky.



Cresci ogni giorno di più.

“Miglioro ogni giorno giocando con questi calciatori, è meraviglioso perché hanno grande qualità. Io sto lavorando con nuovi sistemi e sono contenento per l’esperienza.



Dove può arrivare quest’Inter in campionato e Champions?

“L’idea di un grande club come l’Inter è sempre quella di vincere tutto perché abbiamo una rosa ampia e per noi è importante vincere sempre, in campionato, coppa Italia e champions. Difendere questa maglia è un orgoglio, vogliamo fare le cose per bene perché siamo l’Inter”.