Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter, parla a Inter tv prima della partita tra i nerazzurri e la Fiorentina: "Penso che giocare qui è difficile per tutti, non solo per noi, perché la Fiorentina è una grande squadra. Noi dobbiamo solo pensare a fare il massimo per arrivare ai tre punti, necessari per il nostro percorso. Giocare dopo la sconfitta con la Juve? Il bello del calcio è questo. Abbiamo giocato qualche giorno fa con la Juve, perdendo; adesso abbiamo l'occasione di riscattarci".