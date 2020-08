Secondo quanto riportato da Tuttosport il futuro di Antonio Conte resta ancora in forte dubbio. Nonostante il clima distensivo pre e post-Getafe il colloquio avuto con il presidente Zhang non ha appianato i problemi evidenziati dall'allenatore che continua a chiedere più potere e una linea diretta anche sul mercato. Al termine dell'avventura in Europa League ci sarà un nuovo confronto e se non sarà assecondato potrebbe in quel momento dare le dimissioni.